В оккупированном Крыму раздались взрывы: в Щелкино зафиксировали прилет. Фото и видео

Во временно захваченном Россией Крыму вечером в воскресенье, 30 июня, прогремели взрывы. Особенно неспокойно было в районе населенного пункта Щелкино в Керченском районе.

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Как утверждают местные жители, там якобы есть прилет. Также есть информация о работе противовоздушной обороны российских оккупантов, пишут в Telegram-канале "Крымский ветер".

Так, крымчане начали жаловаться на взрывы около 20:30. В районе Армянска, Феодосии и Джанкоя было видно работу ПВО страны-агрессора.

"Особенно громко было в Щелкино, сообщают подписчики. Дома дрожали", – пишет канал.

В то же время, авторы утверждают, что в Щелкино есть прилет, а вторую ракету сбили. После этого по городу начали ездить скорые и пожарные машины.

Пожар в Щелкино, как говорится в сообщении, начался в СНТ "Энергетик-2", именно туда ехали скорые и пожарные.

Мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщила, что целью рядом со Щелкино могла быть радиолокационная станция войск России в Мысовом.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе временно оккупированного Севастополя утром 29 июня прозвучали взрывы: захватчики перекрывали движение по Крымскому мосту. Оккупанты заявили об "украинской атаке" и работе российской ПВО.