В оккупированном Крыму прогремели взрывы: оккупанты заявили, что после атаки 'горит трава'

В районе временно оккупированного Севастополя после 9 часов утра 29 июня прозвучали взрывы: захватчики перекрывали движение по Крымскому мосту. Оккупанты заявили об "украинской атаке" и работе российской ПВО.

Видео дня

Атаку, по версии российского гауляйтера Михаила Развожаева, оккупантам якобы удалось отбить, но вследствие "падения обломков" есть раненые и "горит трава". Об этом пишут крымские паблики.

Предупреждение о "ракетной атаке" в исполнении гауляйтера Севастополя, которому крымчане дали прозвище "Колобок", появилось в его Telegram-канале в 09:07.

"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", – отрапортовал Развожаев.

Спустя 20 минут он снова "вышел в эфир", на сей раз с сообщением о якобы "уничтожении двух воздушных целей в небе над акваторией и в районе Балаклавы". Осколки, по словам Развожаева, "упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", повреждена кровля частного дома в Балаклаве.

"По предварительной информации Спасательной службы — произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца", – предупредил возможные вопросы крымчан о происхождении дыма в небе над городом гауляйтер Севастополя.

К 09:30 было объявлено об отбое воздушной тревоги. А Развожаев заявил о трех раненых среди гражданских: по его версии, все трое получили осколочные ранения легкой степени тяжести.

Осколки, по его словам, упали на улицах Выгонная, Новикова и Жукова. Эта информация и наложение ее на карту Балаклавы натолкнули админов Telegram-канала "Крымский ветер" на мысль, что "в Балаклаве трое пострадавших от работы криворукой российской ПВО".

"По информации наших источников, российская ПВО стреляла из района Сапун-гора – хутор Лукомский по целям над Балаклавой", – добавили авторы паблика.

Еще до того, как "проснулся" Развожаев со своим сообщением о "работе ПВО", севастопольские паблики писали о якобы "5 сбитых ракетах".

А некоторые из них начали угрожать жителям полуострова "уголовной ответственностью за пособничество террористам" в случае, если те будут снимать работу ПВО оккупантов на фото и видео. В то же время, пророссийские каналы принялись распространять сообщения о том, что целью атаки якобы была "Балаковская ТЭС и зона ПВО Тарханкута".

Ранее российское министерство обороны заявляло, что оккупанты ночью над временно оккупированным Крымом якобы уничтожили два беспилотных аппарата.

Оккупанты также останавливали движение на Крымском мосту, он был закрыт с 09:25 до 09:42. В Севастополе остановился весь водный и наземный транспорт.

Новость дополняется