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В оккупированном Крыму прогремели взрывы: оккупанты заявили, что после атаки "горит трава"

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
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В оккупированном Крыму прогремели взрывы: оккупанты заявили, что после атаки 'горит трава'

В районе временно оккупированного Севастополя после 9 часов утра 29 июня прозвучали взрывы: захватчики перекрывали движение по Крымскому мосту. Оккупанты заявили об "украинской атаке" и работе российской ПВО.

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Атаку, по версии российского гауляйтера Михаила Развожаева, оккупантам якобы удалось отбить, но вследствие "падения обломков" есть раненые и "горит трава". Об этом пишут крымские паблики.

Предупреждение о "ракетной атаке" в исполнении гауляйтера Севастополя, которому крымчане дали прозвище "Колобок", появилось в его Telegram-канале в 09:07.

"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", – отрапортовал Развожаев.

В оккупированном Крыму прогремели взрывы: оккупанты заявили, что после атаки "горит трава"

Спустя 20 минут он снова "вышел в эфир", на сей раз с сообщением о якобы "уничтожении двух воздушных целей в небе над акваторией и в районе Балаклавы". Осколки, по словам Развожаева, "упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", повреждена кровля частного дома в Балаклаве.

"По предварительной информации Спасательной службы — произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца", – предупредил возможные вопросы крымчан о происхождении дыма в небе над городом гауляйтер Севастополя.

В оккупированном Крыму прогремели взрывы: оккупанты заявили, что после атаки "горит трава"

К 09:30 было объявлено об отбое воздушной тревоги. А Развожаев заявил о трех раненых среди гражданских: по его версии, все трое получили осколочные ранения легкой степени тяжести.

В оккупированном Крыму прогремели взрывы: оккупанты заявили, что после атаки "горит трава"

Осколки, по его словам, упали на улицах Выгонная, Новикова и Жукова. Эта информация и наложение ее на карту Балаклавы натолкнули админов Telegram-канала "Крымский ветер" на мысль, что "в Балаклаве трое пострадавших от работы криворукой российской ПВО".

В оккупированном Крыму прогремели взрывы: оккупанты заявили, что после атаки "горит трава"

"По информации наших источников, российская ПВО стреляла из района Сапун-гора – хутор Лукомский по целям над Балаклавой", – добавили авторы паблика.

Еще до того, как "проснулся" Развожаев со своим сообщением о "работе ПВО", севастопольские паблики писали о якобы "5 сбитых ракетах". 

В оккупированном Крыму прогремели взрывы: оккупанты заявили, что после атаки "горит трава"

А некоторые из них начали угрожать жителям полуострова "уголовной ответственностью за пособничество террористам" в случае, если те будут снимать работу ПВО оккупантов на фото и видео. В то же время, пророссийские каналы принялись распространять сообщения о том, что целью атаки якобы была "Балаковская ТЭС и зона ПВО Тарханкута".

В оккупированном Крыму прогремели взрывы: оккупанты заявили, что после атаки "горит трава"
В оккупированном Крыму прогремели взрывы: оккупанты заявили, что после атаки "горит трава"

Ранее  российское министерство обороны заявляло, что оккупанты ночью над временно оккупированным Крымом якобы уничтожили два беспилотных аппарата.

Оккупанты также останавливали движение на Крымском мосту, он был закрыт с 09:25 до 09:42. В Севастополе остановился весь водный и наземный транспорт.

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