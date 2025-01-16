В оккупированном Крыму судили офицера ПВО, который вместо дрона сбил вертолет с тремя военными РФ: какое наказание вынес суд

Во временно захваченном Россией Крыму на три года посадили российского офицера ПВО Игоря Пашкова за "френдли фаер". В октябре 2023 года оккупант сбил российский военный вертолет Ми-8, якобы приняв его за беспилотник Сил обороны Украины.

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В результате погибли три члена экипажа, пишут пропагандистские издание. Решение принял Севастопольский гарнизонный военный суд.

РосСМИ утверждают, что капитана части противовоздушной обороны приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии-поселения по делу о халатности, которая привела к смерти трех человек (части 1.1 и 3 статьи 293 УК).

Инцидент произошел 18 декабря 2023 года. Пашков нес дежурство в одной из частей в оккупированном Крыму, когда получил доклад "об обнаружении низколетящей малоскоростной воздушной цели". Оккупант решил, что эта цель – украинский БПЛА, и отдал команду уничтожить ее. Объектом оказался российский вертолет Ми-8, он упал в Черное море, три члена экипажа погибли.

Россияне пишут, что Пашков "допустил ошибку, не прислушавшись к оценке начальника расчета ПВО".

Обвинение требовало для него семь лет лишения свободы. Однако суд первой инстанции дал ему три года, а в результате апелляции приговор сократили до 2 лет и 10 месяцев. Кроме того, захватчика обязал выплатить пять миллионов рублей министерству обороны страны-агрессора, а также по миллиону каждой из вдов погибших оккупантов-пилотов. Российское ведомство оценило сбитый вертолет Ми-8 в 204 миллиона.

Как сообщал OBOZ.UA, Московский суд приговорил гражданина Соединенных Штатов родом из РФ Евгения Спектора к 15 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в деле о шпионаже.

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