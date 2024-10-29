В оккупированном Луганске прогремели взрывы, поднялся дым: говорят о прилетах. Фото и видео

Во временно оккупированном Луганске утром 29 октября прогремели взрывы. Их было не меньше трех, а после над городом поднялся столб дыма.

Видео дня

Местные жители говорят о прилете и пожаре. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

О том, что "в Луганске шумно, по предварительной информации, есть прилеты", местные пророссийские паблики начали писать после 9 часов утра по киевскому времени.

"После нескольких взрывов над городом поднимаются клубы дыма. У многих дома повылетали стекла", – жаловались пропагандисты.

Взрывов, как сообщается, было не менее трех.

В сети также появились кадры мощного взрыва и пламени на месте прилета, после чего над городом поднялся огромный столб дыма, который виден из разных районов города.

По данным OSINT-паблика "КиберМука", с высокой долей вероятности поражены были места хранения военной техники.

"Взрывные осадки в Луганске. Локация: вблизи руин хранилища бронетанковой техники в/ч А-0625, Луганск. Район попадания – 48.580842,39.263740", – говорится в сообщении.

По другой версии, в воздух взлетел российский склад боеприпасов.

"С утра местные делятся звуками детонации боекомплектов. В соцсетях показали видео, на котором хорошо видно, как на фоне густого дыма после прилета произошел мощный взрыв! Вероятно, именно там хранили боеприпасы, чтобы поставлять их на линию разграничения. Раньше в районе" прилета "была законсервирована военная часть", – отметил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, в Луганске перекрыто движение возле парка Горького, который является любимой зоной отдыха для горожан.

"Впрочем, россияне цинично размещают именно там склады для оружия и техники – поближе к гражданскому населению, ведь человеческие жизни для них ничего не стоят. Сегодняшняя "бавовна" однозначно отразится в боевых действиях на передовой – для пополнения складов и построения новых логистических путей понадобится немало времени. Времени, который очень ценно для наших Сил Обороны. Дополнительная минута – спасает нашим бойцам жизнь и позволяет и дальше защищать каждый метр Луганской земли. Следовательно, оставлять нашим людям шанс на возвращение домой", – добавил Лысогор.

Напомним, ранее стало известно, что ГУР МО ликвидировало в центре Луганска майора РФ Первуху. Он служил в подчиненном ГРУ РФ 273-м разведывательном центре, на оккупированной Луганщине занимал должность "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы" и был причастен к совершению военных преступлений против украинцев.

Преступника подорвали в его собственном автомобиле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!