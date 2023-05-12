В оккупированном Мариуполе на побережье массово выбрасываются дельфины. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области начали выбрасываться на берег мертвые дельфины. К экологическому бедствию привела деятельность российских захватчиков, в частности перекрытие реки Кальчик.

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О последствиях экспериментов с природой, к которым прибегают россияне, рассказал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он пожелал оккупантам самим утонуть в море.

"В Мариуполе массово выбрасываются дельфины на побережье. МраZота, вы не только Кальчик, вы еще Кальмиус перекройте. Тогда не только дельфины, вся рыба умрет в море", – отметил Андрющенко.

Напомним: ранее Андрющенко сообщил, что Мариуполь сталкивается с новой проблемой по поставкам питьевой воды. Оккупанты планируют решить эту проблему, вместе с тем, положив конец экологии вокруг города.

По словам чиновника, россияне перекрыли реку Кальчик в городе, практически превратив ее в болото и заблокировав выток. Во время жарких лет уровень воды будет недостаточным для обеспечения города даже минимальными потребностями, а перекрытый Кальчик не позволит восстановить запасы водохранилища. Это чревато вымиранием всей флоры и фауны Азова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 мая в Мариуполе возник пожар на территории морского торгового порта. По предварительным данным, загорелся терминал;

– в сети появилось жуткое фото из разрушенного оккупантами Мариуполя, на котором изображена пустая детская площадка на фоне уничтоженного дома. В мэрии рассказали, что до войны в городе было обустроено более 350 "Уютных дворов" с новыми площадками, комфортными лавочками и беседками, озеленением и асфальтированием дорог.

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