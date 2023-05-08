'Оккупанты убьют одновременно два водохранилища и всю флору и фауну': захваченный РФ Мариуполь ждет нехватка воды

В захваченном российскими оккупантами Мариуполе с началом лета появится новая проблема. Жители столкнутся с нехваткой питьевой водой.

Видео дня

Враг стремится соединить два водохранилища и это приведет к экологической катастрофе на Азове. Об этом в сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мариуполь ждет новая проблема с питьевой водой… Дело в том, что вода поступает из резервного водохранилища в Старом Крыму, которое наполняется в первую очередь через поток Кальчика – того самого, который россияне перекрыли внутри города и фактически превратили в болото вместо реки. Поэтому с водой – беда ужасная. Летом в жару уровня воды не хватит для водоснабжения Мариуполя даже на минимуме, а перекрытый Кальчик не даст восстановиться водохранилищу", – заявил Андрющенко.

Он рассказал, что оккупанты "нашли" документы проекта горсовета, касающиеся нового водовода и решили его реализовать.

"Реализовать – бездумно. В проекте говорилось о водоочистном заводе и построении фактически водозабора из двух водохранилищ – Старого Крыма и Павлопольского. Не вдаваясь в детали, россияне решили объединить сейчас эти два водохранилища", – добавил Андрющенко.

По его словам, Павлопольское водохранилище должно пополняться через Кальмиус при условии работающего канала Северского Донца, который не работает. Именно поэтому и нет воды в Донецке.

"В итоге, если сделают, то просто убьют одновременно два водохранилища и всю флору/фауну вокруг. Окончательно. Что дальше придумают россияне, чтобы убить экологию Азова, – можно только думать", – добавил советник мэра.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия завезла в украинский временно оккупированный Мариуполь строителей, а те решили "подработать", занимаясь мародерством. Приезжие забираются в полуразрушенные дома и выносят все, что может представлять хоть какую-то ценность.

Тем временем российские военные в Мариуполе начали рыть окопы и устанавливать огневые точки прямо посреди свалки. Захватчики боятся контрнаступления Сил обороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!