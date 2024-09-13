В оккупированном Мариуполе ночью слышали взрывы: прилет мог быть в склад БК. Видео

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы. После этого в одном из районов начался сильный пожар с детонацией.

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Зарево от пожара было видно в 10 километрах от точки попадания в Мангуше. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, прилеты были зафиксированы в треугольнике Портовское, Рыбацкое и Мелекино. Сразу же после первых взрывов началась детонация.

Андрющенко подчеркнул, что в районе этих населенных пунктов оккупанты сконцентрировали большое количество средств противовоздушной обороны, но желаемого результата врагу это не принесло.

Еще одна точка с детонацией была зафиксирована ночью между Мангушем и Мариуполем.

В свою очередь российские пропагандисты пожаловались, что ночью оккупированный Мариуполь атаковали беспилотниками. Также в росСМИ заявили, что удары были нанесен по складам с боеприпасами.

Напомним, войска страны-агрессора активизировали обучение на трех полигонах возле временно оккупированного Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты тайком запустили железную дорогу из Ростова в Мариуполь. На железнодорожных станциях на оккупированной части Донбасса активисты украинского сопротивления заметили тепловозы и вагоны, маркированные "РЖД".

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