В оккупированном Мариуполе ночью слышали взрывы: прилет мог быть в склад БК. Видео
В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы. После этого в одном из районов начался сильный пожар с детонацией.
Зарево от пожара было видно в 10 километрах от точки попадания в Мангуше. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
По его словам, прилеты были зафиксированы в треугольнике Портовское, Рыбацкое и Мелекино. Сразу же после первых взрывов началась детонация.
Андрющенко подчеркнул, что в районе этих населенных пунктов оккупанты сконцентрировали большое количество средств противовоздушной обороны, но желаемого результата врагу это не принесло.
Еще одна точка с детонацией была зафиксирована ночью между Мангушем и Мариуполем.
В свою очередь российские пропагандисты пожаловались, что ночью оккупированный Мариуполь атаковали беспилотниками. Также в росСМИ заявили, что удары были нанесен по складам с боеприпасами.
Напомним, войска страны-агрессора активизировали обучение на трех полигонах возле временно оккупированного Мариуполя.
Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты тайком запустили железную дорогу из Ростова в Мариуполь. На железнодорожных станциях на оккупированной части Донбасса активисты украинского сопротивления заметили тепловозы и вагоны, маркированные "РЖД".
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