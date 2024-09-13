Оккупанты активизировали обучение на трех полигонах возле Мариуполя: Андрющенко раскрыл подробности

Войска страны-агрессора активизировали обучение на трех полигонах возле временно оккупированного Мариуполя. На следующей неделе там пройдет системная тренировка с использованием ствольной артиллерии.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко. Он также отметил, что в окрестностях города фиксируется новое пополнение лагерей подготовки российскими контрактниками на прошлой неделе.

"Полигон между Куликово и Бабах-Тарамой снова активен. С понедельника системная тренировка с использованием ствольной артиллерии. Следует отметить, что после таинственного поезда в порт, все три полигона в Мариупольско-Бердянской агломерации активно используют ствольную артиллерию", – сообщил он.

По словам Андрющенко, подобный уровень наблюдался год назад при подготовке Авдеевского наступления россиянами.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия пытается усовершенствовать свою логистику на временно оккупированных территориях Украины. В частности, враг продолжает развивать железнодорожную сеть в Донецкой области.

Напомним, украинские воины не спешат наносить удары по недавно построенной россиянами железной дороге, соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированным Мариуполем. Причина в том, что для ее уничтожения нужно несколько сотен дальнобойных ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты тайком запустили железную дорогу из Ростова в Мариуполь, стало известно в начале августа. На железнодорожных станциях на оккупированной части Донбасса активисты украинского сопротивления заметили тепловозы и вагоны, маркированные "РЖД".

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