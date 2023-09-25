В оккупированном Мариуполе украинские партизаны взорвали трансформатор и обесточили базу армии РФ. Фото и видео

Украинские партизаны во временно оккупированном Мариуполе не сдаются и оказывают вражеской армии сопротивление по мере сил. 25 сентября они подорвали трансформаторные установки в районе между ЖМР-23 и пгт Старый Крым.

Эти системы снабжают штабы захватчиков электроэнергией. Об этом сообщил советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко на своем Telegram-канале, опубликовав кадры с места удара (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сопротивление наших патриотов сопровождалось яркими спецэффектами в виде черного дыма и, как следствие, повышенным уровнем тревожности. Р****, хлебало?", – иронично написал он.

Напомним, что движение сопротивления оккупации продолжает работать на всех территориях, где временно установлен контроль РФ. Он неустанно напоминают захватчикам, что им недолго осталось жить на чужой для них украинской земле, а покоя не будет и после того, как они покинут ее.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне во временно оккупированном крымском Джанкое неизвестные подорвали машину военного армии РФ. Бомба, прикрепленная к днищу Chevrolet Aveo, сдетонировала днем 23 сентября, в этот момент авто стояло возле дома оккупанта.

Также именно партизаны "Атеш" и местные жители Севастополя корректировали оглушительный удар ВСУ по штабу Черноморского флота. Данная информация помогла Силам обороны оценить обстановку и успешно нанести удар по штабу Черноморского флота

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