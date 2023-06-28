В оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов: произошла детонация боекомплекта

В ночь на среду, 28 июня, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Предварительно известно о прилетах по военным РФ и детонации вражеского боекомплекта.

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Об этом писали в местных пабликах и мониторинговых каналах. Местные жители сообщали, что слышали целую серию взрывов, а в южной части города звучала сирена.

Над Мелитополем работала вражеская ПВО, но, судя по всему, безрезультатно.

"Мелитополь/район – 4 мощных поздравления от сами знаете кого! Еще 2 прилетело – полный пакет!" – было сказано в сообщении.

После этого жители Мелитополя слышали звуки детонации боеприпасов оккупантов. На место прилетов сразу же выехали "КамАЗы" и "Уралы" захватчиков.

Кроме того, громко ночью было также в селе Терпенье и поселке Михайловка вблизи Мелитополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 27 июня, Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по позициям оккупантов в их тылах на юге Украины. "Хлопок" на этот раз произошел в Олешках на Херсонщине, а также в Бердянске и Приморске в Запорожье.

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