В оккупированном Мелитополе утром прогремел мощный взрыв: первые подробности

Утром в четверг, 18 мая, когда российские ракеты атаковали ряд городов Украины, мощный взрыв прогремел во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. Местные предположили, что речь идет о подрыве очередного предателя.

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Об этом сообщило украинское медиа "РИА-Мелитополь". Официального подтверждения "бавовны" от действующего мэра города или представителей захватнической "власти" пока не было.

"Утро началось со взрыва. Приблизительно в 05:30 было громко в нижней части города", – говорится в сообщении.

Там отметили, что взрыв был слышен в районе женской колонии, расположенной на улице Невского в Мелитополе.

Очевидцы указали, что по характеру звука "бавовна" была похожа на срабатывание взрывного устройства.

"Подробности выясняются", – добавили в СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая в Мелитополе взорвали оккупационного "замминистра строительства" Запорожской области. Вероятно, он попал в больницу.

В этот же день во временно захваченном городе был еще один взрыв, после которого в части города и соседних селах исчез свет. Была информация о дыме, поднимающемся возле местной телевышки.

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