В оккупированном Первомайске в Луганской области прогремел взрыв, поднялся дым: говорят о попадании. Фото

В оккупированном Первомайске в Луганской области 19 июня прогремел взрыв. Над городом поднялся высокий столб дыма.

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Кадры из Первомайска публикуют местные паблики, отмечая, что взрыв прогремел в центре города и во многих домах ударной волной выбило стекла. По данным СМИ, взрыв произошел благодаря попаданию Вооруженных сил Украины.

Перед этим оккупационные власти Первомайска заявляли о ракетном обстреле.

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