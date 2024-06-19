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В оккупированном Первомайске в Луганской области прогремел взрыв, поднялся дым: говорят о попадании. Фото

Анна Паскевич
War
1 минута
1,9 т.
В оккупированном Первомайске в Луганской области прогремел взрыв, поднялся дым: говорят о попадании. Фото

В оккупированном Первомайске в Луганской области 19 июня прогремел взрыв. Над городом поднялся высокий столб дыма.

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Кадры из Первомайска публикуют местные паблики, отмечая, что взрыв прогремел в центре города и во многих домах ударной волной выбило стекла. По данным СМИ, взрыв произошел благодаря попаданию Вооруженных сил Украины.

В оккупированном Первомайске в Луганской области прогремел взрыв, поднялся дым: говорят о попадании. Фото

Перед этим оккупационные власти Первомайска заявляли о ракетном обстреле.

В оккупированном Первомайске в Луганской области прогремел взрыв, поднялся дым: говорят о попадании. Фото
В оккупированном Первомайске в Луганской области прогремел взрыв, поднялся дым: говорят о попадании. Фото
В оккупированном Первомайске в Луганской области прогремел взрыв, поднялся дым: говорят о попадании. Фото

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