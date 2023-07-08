В оккупированном Приморске россияне пугали гражданских на пляже боевыми вертолетами. Видео

В Четверг, 7 июля, в Приморске Запорожской области россияне пугали гражданских на пляже боевыми вертолетами. Прямо над головой обычных людей промчал геликоптер.

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Об этом сообщают росСМИ. На предоставленных видео видно испуганных детей (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Просто ради забавы. Пролетают над головами людей. Бегут испуганные дети. Глаза засыпает песком.А им весело. Это же не их дети", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области произошла очередная "бавовна" на позициях российских оккупантов. В понедельник, 12 июня, Вооруженные силы Украины ударили по вражеской базе в Приморске на побережье Азовского моря.

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