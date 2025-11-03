В оккупированном Севастополе горел российский военный корабль. Фото и видео

Местные сообщают о пожаре на российском военном корабле во временно оккупированном Севастополе. Судно вспыхнуло возле причала, очевидцы отмечали, что с места поднимался густой дым.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский Ветер", который и обнародовал видео пожара. По данным канала, судно было пришвартовано вблизи арсенала Черноморского флота оккупантов.

Тип судна неизвестен, поскольку оккупанты закрыли надстройку маскировочными сетками. Причина и последствия пожара также не уточнены.

Инцидент произошел в районе Сухарной бухты. Поблизости в скальной штольне расположен арсенал российского Черноморского флота.

Дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!