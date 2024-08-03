В оккупированном Севастополе на 15 суток арестовали мужчину, слушавшего 'Красную калину'

Во временно оккупированном Севастополе арестовали мужчину за прослушивание украинской песни "Красная калина". Ему дали 15 суток.

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Соответствующее решение принял так называемый Ленинский районный суд 26 июля. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

"26 июля Ленинский районный суд арестовал на 15 суток местного жителя Евгения Лебедко", – говорится в сообщении.

По версии следствия, Евгений Лебедко, находясь в собственной квартире, выкрикивал с балкона "Слава Украине!" и громко слушал песню "Красная калина", которую считают гимном украинских националистических организаций.

Его действия были квалифицированы по ч.1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающий наказание за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, или атрибутики или символики экстремистских организаций.

Это является очередным примером притеснения прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.

Во временно оккупированном Севастополе "правоохранительные органы" вычислили и задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой в лугу красная калина". Его обвинили в "дискредитации" армии РФ.

Во временно оккупированном Крыму задержан преподаватель, включивший на занятиях украинскую песню о Bayraktar. Его обвинили в дискредитации ВС РФ и пропаганде "нацистской атрибутики или символики, атрибутики или символики экстремистских организаций".

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