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В оккупированном Севастополе раздались взрывы: "бавовну" слышали в Балаклавском районе города

Марина Погорилко
War
1 минута
819
В Севастополе снова неспокойно

Вечером 20 октября во временно оккупированном Севастополе в Крыму раздались взрывы. "Бавовна" посетила Балаклавский район города.

В сети заявили о работе ПВО и якобы сбитии ракет над территорией полуострова. Об этом пишут крымские Telegram-каналы.

В оккупированном Севастополе раздались взрывы: "бавовну" слышали в Балаклавском районе города

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил крымчан, что в районе Севастопольской бухты оккупанты якобы используют табельные средства маскировки – на случай, если будет видно дым.

Севастополь на карте

"Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", – написал он. 

Видео дня

Он также добавил, что в районе Любимовки над морем ПВО якобы сбили ракету.

"Все службы продолжают контроль обстановки", – заверил гаулятер.

В оккупированном Севастополе раздались взрывы: "бавовну" слышали в Балаклавском районе города
В оккупированном Севастополе раздались взрывы: "бавовну" слышали в Балаклавском районе города

Отмечается, что было громко также в других городах Крыма. Военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ также сообщило по меньшей мере 4 взрыва в Джанкое. Над эпицентром событий поднялся дым.

В оккупированном Севастополе раздались взрывы: "бавовну" слышали в Балаклавском районе города

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