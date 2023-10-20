В оккупированном Севастополе раздались взрывы: "бавовну" слышали в Балаклавском районе города

Вечером 20 октября во временно оккупированном Севастополе в Крыму раздались взрывы. "Бавовна" посетила Балаклавский район города.

В сети заявили о работе ПВО и якобы сбитии ракет над территорией полуострова. Об этом пишут крымские Telegram-каналы.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил крымчан, что в районе Севастопольской бухты оккупанты якобы используют табельные средства маскировки – на случай, если будет видно дым.

"Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", – написал он.

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Он также добавил, что в районе Любимовки над морем ПВО якобы сбили ракету.

"Все службы продолжают контроль обстановки", – заверил гаулятер.

Отмечается, что было громко также в других городах Крыма. Военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ также сообщило по меньшей мере 4 взрыва в Джанкое. Над эпицентром событий поднялся дым.

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