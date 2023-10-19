Ракета попала на территорию складов с вооружением ЧФ РФ: всплыли новые детали атаки на Крым

Во время "бавовны" в районе Севастополя (временно оккупированный Крым) вечером 18 октября прилет был по территории складов вооружения Черноморского флота страны-агрессора. Речь идет об объектах войсковой части 63876 ВС РФ.

Об этом заявил Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники. По его информации, минимум один российский захватчик получил ранения.

"Одна из ракет попала на территорию в/ч 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем – там находится склад вооружения Черноморского флота России. Территория войсковой части повреждена", – сказано в сообщении.

По данным ASTRA, во время ракетной атаки российские оккупанты эвакуировали из зданий МВД Севастополя более 350 полицейских.

Видео дня

Добавим: Сахарная Головка – бывший поселок в Балаклавском районе на северо-западе Севастополя. Сейчас он считается частью города.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 15 октября в Севастополе тоже слышали громкие взрывы. Тогда местный гауляйтер заявил, что военные Черноморского флота РФ тренируются с применением "реактивных бомбометов".

– На "хлопки" в районе Севастополя и Евпаторийского мыса жители полуострова жаловались также рано утром 18 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!