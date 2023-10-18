В Севастополе раздался взрыв: над городом поднялся густой дым. Фото и видео

Во временно оккупированном Севастополе 18 октября вечером раздался взрыв. После него над городом виднеется дым.

Об этом сообщают местные паблики. По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", "бавовна" посетила поселок Сахарная Головка Балаклавского района, оккупанты заявили о "воздушной атаке", которую якобы "отражает российский флот.

После 17 часов в севастопольских пабликах начали появляться тревожные сообщения о громком взрыве, от которого "задрожали окна".

"Сахарная Головка – сирена, взрыв очень громкий, окна еле выдержали", "Выбило окна у многих", – жаловались местные жители.

Также люди публиковали фото со столбом густого дыма, который взвился в небо после взрыва.

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По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", хлопок посетил поселок Сахарная Головка Балаклавского района.

В районе этого поселка и горы Кара-Коба и недалеко от Сахарной Головки размещены четыре склада с боеприпасами, техникой и оружием, в том числе склад ракетного вооружения. Они отмечены в карте, составленной журналистами "Крым. Реалии".

Объекты, подобные военной инфраструктуре, отображают в ориентировочном месте прилета и Google-карты.

"В Севастополе конкретный прилет", – пишет портал "Крымский ветер", отметив, что информации, что именно стало целью пока нет.

В то же время, в "Крымском ветре" отметили необычную активизацию оккупантов в Севастополе.

"Тем временем над Севастопольской бухтой ставят дымовую завесу и куда-то полетели вертолеты", – отмечено в сообщении.

Местный предатель Олег Крючков, называющий себя "советником главы правительства Крыма", заявил, что российский оккупационный флот "отражает атаку воздушных целей".

"В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной Головки – дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры – уточняется. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", – выдал он.

Любители России из числа местных жителей тут же начали писать о "сбитых ракетах противника" и уверять: Бойцы ПВО, молимся за вас".

Также они пишут о том, что якобы видели "низко летящие" беспилотники.

"Мощный взрыв прогремел в районе Севастополя после объявления воздушной тревоги. Боевые корабли Черноморского флота в эти минуты ведут перехват украинских БПЛА на подступах к городу. Сообщается о фиксации крылатых ракет Storm Shadow / SCALP EG", – тиражируют сообщения крымские паблики.

Впоследствии о "сбитой" и "упавшей в поле" ракете рассказал и гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, ни разрушений, ни пострадавших якобы нет.

Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ ударили по вертолётам оккупантов и оборудования аэродромов возле Луганска и Бердянска. Там захватчики сконцентрировали авиацию, которая используется для ударов по украинским воинам на линии фронта.

Впоследствии в ССО раскрыли детали ударов: по данным украинских воинов, у врага минус 9 вертолетов, склад БК, система ПВО, а также потери личного состава убитыми и ранеными.

Позже стало известно, что крайне эффективные удары были нанесены с помощью американских ракет ATACMS, о поставках которых официально не сообщалось. Однако вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет от США.

По данным некоторых пабликов в результате удара по обоим аэродромам оккупанты потеряли четыре вертолета Ка-52 "Аллигатор" и шесть многоцелевых вертолетов Ми-8. Также только в Бердянске ликвидировано по меньшей мере 23 захватчика, среди них – четверо российских пилотов.