Оккупанты потеряли четыре 'Аллигатора' и не только: новые детали удара ATACMS по аэродромам Бердянска и Луганска

Накануне, 17 октября, ВСУ впервые применили для ударов по военным объектам врага на оккупированных территориях Украины американские ракеты ATACMS. Вследствие поражения используемых российскими оккупантами аэродромов в Бердянске Запорожской области и Луганске Россия потеряла минимум четыре разведывательно-ударных вертолета типа Ка-52 "Аллигатор".

Такие данные обнародовал Telegram-канал "Досье Шпиона". Также, утверждает паблик, захватчики потеряли шесть многоцелевых вертолетов Ми-8.

Ссылаясь на данные, полученные от источника, "Досье Шпиона" опубликовало информацию о потерях российской армии вследствие поражения аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

"Вследствие атаки в ночь на 17 октября 2023 по аэродромам Бердянска и Луганска, в ходе которых впервые на территории Украины были использованы тактические баллистические ракеты типа MGM-140A ATACMS Block 1 (содержит 950 боевых элементов типа M74), потери авиационной техники ВС РФ составили: Бердянск – уничтожено 3 разведывательно-ударных вертолета типа Ка-52 "Аллигатор", уничтожено 5 многоцелевых вертолетов типа Ми-8, Луганск – уничтожен 1 разведывательно-ударный вертолет типа Ка-52 "Аллигатор", уничтожен 1 многоцелевой вертолет типа Ми-8", – отмечено в сообщении.

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Админ канала уточнил, что публикует информацию по состоянию на 20:00 17 октября.

Тем временем в Telegram распространяются спутниковые снимки аэродрома в Бердянске до и после удара 17 октября. На фото после атаки видны пять черных пятен – вероятно, следы от сгоревших вертолетов российской армии.

В то же время некоторые российские паблики озвучивают свои данные о результатах ударов.

"Три источника – в ВКС и Генштабе – сообщили нам окончательные данные о последствиях вражеского ракетного удара по аэродрому в Бердянске. Полностью уничтожены или серьезно повреждены семь вертолетов – Ка-52 и Ми-8. Есть надежда отремонтировать две поврежденные машины... К сожалению, погибли 23 человека. В основном это военные из охраны и сотрудники аэродрома, также среди погибших четверо пилотов", – пишет один из них.

Этот же канал объяснил появившиеся в сети спутниковые снимки с пятью поврежденными вертолетами тем, что, по словам одного из собеседников, к моменту, когда были сделаны фото, "обломки, которые остались еще от двух вертолетов, уже убрали".

Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ ударили по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Там захватчики сконцентрировали авиацию, используемую для ударов по украинским воинам на линии фронта.

Впоследствии в ССО раскрыли детали ударов: по данным украинских воинов, у врага минус 9 вертолетов, склад БК , система ПВО, а также потери личного состава убитыми и ранеными.

Позже стало известно, что крайне эффективные удары были нанесены с помощью американских ракет ATACMS, о поставках которых официально не сообщалось. Однако вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет от США.