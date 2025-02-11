На оккупированных территориях Херсона россияне продолжают системную милитаризацию детей. В Таврическом русские захватчики заставляют малышей ясельного возраста создавать открытки и писать слова поддержки для русских военных.

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Такие задачи для детей трехлетнего возраста, по словам оккупантов, должны способствовать "формированию идентичности" с раннего возраста. Об этом сообщили в движении "Желтая лента".

Активисты неоднократно рассказывали, что для обеспечения выполнения таких мер оккупанты пытаются трудоустраивать жен "бойцов СВО" на должности воспитательниц.

"Наверное, чтобы "в семье все было поровну" — мужчина убивает гражданских людей, женщина воспитывает новое поколение с промытыми мозгами. Это ведь уже даже не гитлерюгенд. Даже там детей до 10 лет не трогали", — отметила активистка из оккупированной части Херсонщины.

В "Желтой ленте" добавили, что Россия медленно уничтожает местное население и остановит их может только деоккупация украинской территории.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях Луганской области начался процесс закрытия или объединения ряда школ. Ситуация возникла из-за демографического кризиса, ведь в регионе не хватает детей и учителей. Также некоторые родители отказываются отдавать своих детей на обучение из-за пропагандистской программы РФ.

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