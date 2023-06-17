В оккупированных Олешках из дома-музея Полины Райко ушла вода: стены обрушились, уцелело всего до 40% фресок. Фото и видео

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области в результате затопления почти полностью уничтожен дом-музей украинской художницы Полины Райко, охраняемый Законом Украины "Об охране культурного наследия". Сейчас вода оттуда отошла, но большинство внутренних стен обрушилось, сохранилось сейчас около 30-40% фресок.

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Об этом сообщил в Facebook представитель Херсонского областного благотворительного фонда им. Полины Райко, художник Семен Храмцов. Он назвал ситуацию трауром (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

""Стена с сестрами" полностью утрачена. И похода "муж-рыбак", медсестра... все, что ниже... Коты – наполовину, "дорога в рай" тоже... Не знаю, сколько он так еще выстоит..." – с сожалением констатировал Храмцов.

Он отметил, что хранительницы музея планируют как-то спасать дом, однако максимум, что они могут сделать, откачать воду и высушить, как сделали у себя дома. О научном подходе к сохранению культурного наследия речь пока не идет, а оккупанты, которые сейчас хозяйничают в городе, заниматься этим точно не будут.

По словам художника, после деоккупации Олешек нужно будет формировать группу из специалистов, ехать и спасать все, что там осталось.

Известно, что дом-музей художницы Полины Райко в Олешках оказался под водой еще 7 июня и все это время был затоплен.

Полина Райко – украинская художница-самоучка в жанре наивного искусства, родом из города Олешки. Начала рисовать в 69 лет, не имея художественного образования. Сначала она изобразила белого голубя на калитке в собственном дворе, через несколько лет расписала собственный дом, летнюю кухню, калитки, заборы и гаражные ворота, а также могилы родственников на кладбище.

Райко скончалась 15 января 2004 года. После смерти художницы дом в Олешках приобрели супруги-почитатели искусства из Канады. Впоследствии был создан благотворительный фонд имени Райко, собиравший средства на популяризацию ее творчества. В 2013 году Музей Ивана Гончара организовал экспедицию в Херсонскую область в дом Полины Райко и заявил о готовности взять ее под свою опеку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во временно оккупированной Олешковской общине на Херсонщине постепенно отступает вода, теперь массово разрушаются дома. Тем временем россияне начали проводить фильтрационные мероприятия против людей, эвакуированных из общины;

– на временно оккупированной Россией территории Олешковской громады в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС сложилась гуманитарная катастрофа. В затопленных Олешках отсутствует связь, оккупанты только имитируют помощь людям.

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