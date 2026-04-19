В оккупированный Донецк долетают, а в Мирноград – нет: в ВСУ объяснили нюанс с дронами

Украина усилила использование дронов Middle Strike, поражающих цели на расстоянии до 100 км. Они выносят важные объекты врага во временно оккупированном Донецке, а вот на юге Мирнограда применяются реже.

Для этого есть несколько объективных причин. Каких именно – в эфире проекта "Радио Донбасс Реалии" объяснил начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой.

Почему украинские дроны долетают до Донецка, а до Мирнограда – нет

По данным проекта DeepState, по состоянию на 15 апреля россияне активно стягивали на юг Мирнограда пехоту и ствольную артиллерию. Враг пользуется тем, что туда украинским дронам сложнее дотянуться, чем, скажем, до оккупированного с 2014 года Донецка, где защитники регулярно выносят важные цели противника.

Как пояснил Полевой, сложность поражений связана с тем, что работе обычных тактических FPV (а не БпЛА категории Middle Strike дальностью на 100 км) мешает застройка.

"Высотки Мирнограда и Покровска – они как горы, как лес, стоящий перед российской логистикой и прикрывающий их радиогоризонт", – сказал представитель 7 корпуса.

Он отметил, что попыткам украинских защитников "заглянуть" за эти высотки с помощью ретрансляторов или БпЛА-разведчиков, препятствует активная работа российской ПВО.

Теряют свою эффективность в Мирнограде и дроны на оптоволокне: из-за плотной застройки кабель просто ложится на землю, перегибается или обрывается об острые углы домов, которые "торчат, как зубы".

Критической проблемой является и уязвимость дронов Mavic.

"Мавики не имеют такой глубины. Против мавиков работают уже российские перехватчики. У них 10–15 минут преимущества в том, что они быстро определяют, что летит наш мавик, начинают его уничтожать и делают это достаточно эффективно", — говорит Полевой.

Однако, несмотря на все это, юг Мирнограда не является абсолютной "слепой зоной", говорит Полевой. Поражения там происходят, однако сложность городского рельефа и приоритеты командования сейчас делают это направление одним из самых тяжелых для работы беспилотников.

