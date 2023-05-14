В окрестностях Бахмута захвачено более 10 вражеских позиций: Силы обороны действуют на грани сверхчеловеческих возможностей

В окрестностях Бахмута Донецкой области украинские защитники захватили более 10 вражеских позиций. Это огромный результат. Наши бойцы действуют на грани сверхчеловеческих возможностей.

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Об этом рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ВСУ продолжают двигаться вперед по Бахмутскому направлению в районах пригорода.

"Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе. Взяты в плен вражеские солдат из разных частей. Вопреки всем обстоятельствам. Когда невероятно вероятно. Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км", - рассказала Маляр.

Она подчеркнула, что воины действуют на грани сверхчеловеческих возможностей – жестко, решительно и профессионально.

"В самом Бахмуте очень жарко. Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются ожесточенные бои. Командующий Сырский держит ситуацию под контролем. Анализирует, планирует, принимает решение. Как и должно быть, настоящий боевой генерал с войском в самые горячие моменты. Рядом с ним умело управляют подчиненными войсками бригадные генералы Богомолов и Гнатов. Они реализуют общий замысел операции", – добавила Маляр.

Замминистра добавила, что успехи ВСУ достигают благодаря продуманному планированию командования и мгновенной реакции на действия врага.

"Стойкости и мужества наших воинов, на сегодняшний день противник не может окружить город и добиться громкой победы на этом направлении", – отметила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что войска РФ несут сумасшедшие потери на Донецком оперативном направлении. По его словам, больше всего оккупантов воины Сил обороны ликвидируют в районе Бахмута, за который ведутся ожесточенные бои.

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