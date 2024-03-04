В окрестностях Новомихайловки на Донетчине идут бои: в ВСУ рассказали о ситуации. Карта

Российские оккупационные войска зашли на окраины села Новомихайловка (Марьинской громады Покровского района) в Донецкой области. Бои продолжаются, украинские защитники противостоят армии РФ.

Как заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий, бои идут на восточных окраинах населенного пункта. Об этом он сказал утром 4 марта в комментарии LIGA.net.

Военный отметил: сейчас количество вражеских атак на этом направлении может быть больше, чем в районе Авдеевки.

Противник применяет в боях за Новомихайловку тактику малых штурмовых групп. Кроме того, ВС РФ наносят массированные артиллерийские и авиационные удары, атакуют FPV-дронами.

Отметим: в сводке за 3 марта Telegram-канал DeepState заявил, что оккупанты "усилили давление на Новомихайловку и продолжают закрепляться в руинах".

Согласно переписи населения в 2001 году, в селе Новомихайловка проживало 1440 человек. Почти все они называли своим родным языком украинский (92,91%).

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что 3 марта Силы обороны обезвредили 1150 военнослужащих российской армии. Также защитники уничтожили сто единиц вражеской военной техники и вооружения.

– В течение 3 марта на линии фронта в нашей стране произошло 78 боевых столкновений.

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