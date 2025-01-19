В окрестностях Великой Новоселки продолжаются изнурительные оборонительные бои: враг атакует бронетехникой

Накануне российские войска попытались блокировать Великую Новоселку. Для этого они провели наступательные действия с применением бронетехники, враг рассчитывал, что ему поможет плохая погода.

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Впрочем, этот расчет не оправдался, в итоге захватчики понесли потери. О ситуации в районе Великой Новоселки и других направлениях боевых действий на востоке нашего государства рассказали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

"На Новопавловском направлении противник, пользуясь сложными погодными условиями, проводил наступательные действия с целью блокирования населенного пункта Великая Новоселка. Для поддержки наступательных действий враг активно применял бронетехнику", – сообщили в ОСГВ "Хортица".

Наступление врага украинские воины встретили достойно: они открыли огонь по оккупантам, уничтожив два танка и пять бронемашин российской армии.

"Несмотря на многочисленные потери в личном составе, враг продолжает штурмовые действия в окрестностях Великой Новоселки. Воины Сил обороны ведут изнурительные оборонительные бои. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий", – отметили военные.

Пытались наступать россияне накануне на Харьковском направлении – в Волчанске, и на Купянском направлении – вблизи Петропавловки, Песчаного, Зеленого Гая и Лозовой. На обоих направлениях украинские воины вражеские атаки отразили.

На Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка и Ямполевка.

"Противник успеха не имел, ухудшения тактического положения не допущено", – говорится в сообщении.

На Краматорском и Торецком направлениях враг также сохранял активность. Россияне атаковали позиции Сил обороны в Часовом Яру, Торецке и в районах Крымского и Щербиновки.

В направлении Ступочек оккупанты попытались задействовать бронетехнику для огневой поддержки: попытка завершилась повреждением одного танка и одной БМП.

Особенно ожесточенные бои накануне шли на Покровском направлении. Там россияне пытаются воспользоваться преимуществом в личном составе и развить наступление.

Враг проводил наступательные действия в районах Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", – отметили в ОСУВ "Хортица".

"Напоминаем, что разглашение каких-либо данных о действиях Сил обороны, а также о перемещении и положении наших войск, расположении объектов и подразделений, карается согласно действующему законодательству Украины", – обратились к украинцам в ОСГВ "Хортица".

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия взимает дополнительные силы для наступления на Покровск. Впрочем, прогнозируют аналитики, темпы продвижения оккупационных войск там останутся медленными.

Причины заключаются в том, что российское командование перебрасывает под Покровск подразделения, понесшие недавно значительные потери на Кураховском направлении, вероятно, не восстановив их должным образом. К тому же России до сих пор не удавались быстрые механизированные маневры, необходимые для быстрого прорыва украинской обороны и окружения Покровска.

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