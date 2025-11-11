В октябре авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тыс. целей противника: Сырский рассказал об успехах и назвал ключевые задачи

Масштабирование подразделений беспилотных систем в Вооруженных силах Украины приводит к росту эффективности поражения оккупантов. В течение октября авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тыс. целей, а наземные роботизированные комплексы доставили почти 300 тыс. кг провизии.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после рабочего совещания по вопросам развития беспилотных систем. Он отметил, что наиболее эффективными при выполнении боевых задач были FPV-дроны и тяжелые бомберы.

По словам главнокомандующего, ключевым приоритетом сейчас является масштабирование подразделений дронов: увеличение количества обученных экипажей и создание инфраструктуры для эффективной работы авиационных систем. Он подчеркнул, что украинской армии нужно постоянное совершенствование технологий и тактики, чтобы сохранить преимущество над оккупантами.

"Оккупанты наследуют наш опыт, в частности в создании полков беспилотных систем и дронов-перехватчиков, и направляют на это значительные ресурсы. Мы должны постоянно совершенствоваться, чтобы сохранять технологическое преимущество", – отметил Сырский.

Параллельно продолжается работа над интеграцией наземных роботизированных комплексов и дронов для выполнения задач.

"Первоочередная задача применения НРК – сохранение жизни личного состава", – подчеркнул Сырский.

Наземные роботизированные комплексы (НРК) применяют для эвакуации раненых, доставки провизии, минирования и боевых задач в рамках расширения kill-зон и поддержки дронов в операциях.

Также главнокомандующий отметил, что в течение октября на фронт доставили вдвое больше средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чем в сентябре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, войска Российской Федерации в течение октября 2025 года в войне против Украины потеряли более 31 000 захватчиков. Также в прошлом месяце Силы обороны поразили около 230 боевых бронированных машин врага, более 800 артсистем, 29 РСЗО и 93 танка (условно это равно численности трех танковых батальонов).

Также напомним, в прошлом месяце противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила более 10 тысяч воздушных целей. Среди них десятки ракет и сотни беспилотников, которые страна-аресор Россия использовала для террора украинских городов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!