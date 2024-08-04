В октябре ему было бы 60 лет: на войне погиб бывший депутат горсовета Черновцов Дмитрий Сирман

В боях за Украину погиб депутат многих созывов Черновицкого городского совета Дмитрий Сирман. Свой последний бой защитник принял под Синьковкой Харьковской области 3 августа.

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В этом году Дмитрию должно было исполниться 60 лет. Трагическое известие сообщил сын воина, Олег Сирман.

"Вчера на войне погиб мой папа. Лучший украинец. Светлая и вечная память!" – написал Олег Сирман утром 4 августа.

Подтвердил гибель воина-буковинца и народный депутат из Черновцов Сергей Рудык. По его словам, пал Сирман в бою с оккупантами под Синьковкой на Купянском направлении.

"Великий Украинец и великий патриот. С первых дней масштабной войны он ушел добровольцем. Не пользовался никакой возможностью демобилизоваться. 1 октября должен праздновать свое 60-летие. В мирной жизни Дмитрий работал заместителем городского головы Черновцов, руководил городским департаментом ЖКХ, был моим помощником в прошлом созыве. За время войны мы виделись дважды – в Покровске и под Комышевахой. Привозил мне домашнюю закрутку от жены Гали. Говорили, шутили, строили планы… Пусть тебе там будет легко, друг, и присматривай за нами", – написал Рудык.

О том, что гибель Дмитрия Сирмана является большой потерей для Черновцов и всей Буковины, написал Черновицкий городской голова Роман Кличук.

"Война продолжает приносить невыносимую боль и горе. Защищая нашу страну погиб Дмитрий Сирман. Настоящий патриот, краевед, депутат многих созывов городского совета – Дмитрий Онуфриевич отдавал всему себя местному самоуправлению и общественной работе, работая на благо Черновцов. Его преданность, активная позиция и вклад в развитие громады оставят после себя вечный след в истории нашего города и в сердцах его жителей", – отметил Кличук.

На защиту родной земли от российских оккупантов Дмитрий Сирман стал в первые дни полномасштабного вторжения – и защищал ее до последнего вздоха.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Анатолий Григораш. Воину было всего 30 лет. Погиб Анатолий 1 августа в Луганской области. Дома папу ждала дочь.

Также сообщалось, что в боях в Харьковской области погиб 31-летний защитник из Ривненской области. Петр Цымбалист окончил аграрный колледж, в ряды ВСУ его мобилизовали в апреле 2024-го.