В ООН озвучили, сколько гражданских погибло в Украине с начала полномасштабной войны

Организация Объединенных Наций с 24 февраля 2022 года по 30 ноября 2024 года официально зафиксировала гибель более 12,3 тысячи человек в Украине в результате российского полномасштабного вторжения. Более 27,8 тысяч граждан получили ранения.

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Об этом сказала заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу во время заседания Совета безопасности ООН в пятницу, 20 декабря. По данным ООН, в течении ноября 2024 года примерно 42% потерь в Украине стали следствием применения страной-агрессором оружия дальнего действия.

Это, по ее словам, намного больше, чем в предыдущие месяцы.

"За период с 24 февраля 2022 года по 30 ноября 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в Украине более 12 340 погибших и 27 836 раненых среди гражданских лиц", – заявила Накамицу.

Также она сообщила, что с 1 января 2024 года по 30 ноября в результате применения российскими оккупационными войсками авиационных бомб погиб 341 мирный житель. Ранения получили 1803 человека. Эти в три и в шесть раз больше, чем в прошлые годы.

Напомним, что в сентябре 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) обнародовало данные по числу погибших и пострадавших гражданских в Украине. В отчете было сказано, что с 24 февраля 2022 года до конца августа 2024 года число раненых среди мирного украинского населения составило не менее 24 614 человек, а погибших – 11 743.

В то же время составители отчета признают, что количество потерь , вероятно, занижено. Особенно это касается городов, где в начале полномасштабной агрессии РФ в 2022 году велись длительные интенсивные боевые действия. Речь идет про Мариуполь, Лисичанск, Попасную, Северодонецк.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря 2024 года президент Владимир Зеленский впервые озвучил потери Сил обороны на фронте. По его словам, за время полномасштабного вторжения подтверждены ранения около 370 тысяч защитников и гибель 43 тысяч украинских героев.