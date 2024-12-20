В ОСГВ 'Хортица' опровергли, что Силы обороны находятся в окружении возле Успеновки и Трудового: какая ситуация на самом деле

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" опровергли, что отдельные подразделения Сил обороны Украины оказались в оперативном окружении в районе Успеновки и Трудового. О том, что из "Успеновского мешка" украинские силы выходили с потерями, 20 декабря заявили в DeepState.

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В ОСГВ "Хортица" утверждают, что защитники этого района "осуществили необходимые маневры во избежание окружения" и выполняют задачи на рубеже Курахово – Константинопольское. Об этом говорится в официальном заявлении.

"Со ссылкой на ресурсы портала DeepState в СМИ распространяется информация о пребывании отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое. Данная информация не соответствует действительности. Главнокомандующим Вооруженными силами Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения", – отметили в ОСГВ "Хортица".

Там уверяют, что воинские части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, "осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово – Константинопольское".

"Распространение непроверенной и недостоверной информации вредит выполнению задач Силами обороны Украины, она активно распространяется информационными ресурсами страны-агрессора и полностью соответствует нарративам противника. Пользуйтесь проверенными источниками информации, соблюдайте информационную гигиену и верьте в Вооруженные силы Украины", – призвали в ОСГВ "Хортица".

Ранее в этот день в DeepState заявили, что украинские подразделения выходили из окружения в районе Успеновки и Трудового с потерями.

"Враг оккупировал Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок печально известного "Успеновского мешка". К сожалению, выйти из него смогли не все, и пусть это будет на совести до конца дней лиц, ответственных за эту ошибку. В настоящее время противник перегруппируется на занимаемом участке, а также активизировался на флангах уже нового потенциального "мешка". Непрерывно осуществляются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка. Дополнительное давление присутствует со стороны Сонцовки, которую московиты также недавно заняли полностью... Надеемся, на этот раз внимание будут обращать именно на фланги, которые в прошлый раз привели к образованию "Успеновского мешка", – говорилось в сообщении.

Напомним, ранее в ОСГВ "Хортица" заявляли, что оккупанты усилили давление на Курахово, бои ведутся в городской застройке. На направлении враг имеет преимущество в живой силе.