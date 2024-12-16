Враг имеет преимущество в живой силе: в ОСГВ 'Хортица' рассказали о боях за Курахово. Карта

Город Курахово Донецкой области контролируют военные Вооруженных сил Украины. Однако ситуация остается сложной из-за большого преимущества российских оккупантов в живой силе.

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Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. По его словам, противник усиленно ведет штурмовые действия.

"Скажу сразу, что на Кураховском направлении этот город находится под контролем ВСУ. Однако враг не оставляет попыток ", – отметил он.

Волошин заявил, что украинские бойцы проводят активные действия, чтобы удержать позиции, но враг давит значительным преимуществом. Россияне вели активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в городской застройке на юге Курахово.

Оккупанты сосредоточили резервы личного состава по всему направлению и вблизи города. К атакам противник привлек 90 танковую дивизию, 20 мотострелковую дивизию, а также 5 и 110 мотострелковые бригады.

Как утверждает Волошин, россияне хотят выровнять линию фронта в этом районе. Это позволит им как перегруппироваться, так и вывести некоторые подразделения на восстановление, а затем сосредоточить их для дальнейшего наступления на этом участке.

Как сообщал OBOZ.UA, в оперативной сводке Генштаба по состоянию на 08.00 16 декабря отмечается, что за прошедшие сутки на фронте произошло 228 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои происходили на Северском, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях. Ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения российских сил, а также один важный объект агрессора.

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