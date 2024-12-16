За сутки на фронте произошло 228 боевых столкновений, поражен важный объект захватчиков – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 228 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои происходили на Северском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.

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Об этом говорится в оперативной сводке по состоянию на 08:00 16 декабря. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения вражеских сил, а также один важный объект агрессора.

В течение суток противник нанес один ракетный удар с двумя ракетами, совершил 36 авиаударов, сбросив 65 КАБ, а также более 4000 обстрелов, в том числе 170 – из реактивных систем залпового огня. Вражеские авиаудары пришлись на Шопино, Бараниковку, Северск, Крымское, Дружбу, Катериновку, Торецк, Николаевку, Александрополь, Зеленое Поле, Преображенку, Малую Токмачку и Великую Новоселку.

На Харьковском направлении враг совершил десять штурмов вблизи Высокой Яруги, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов, которые Силы обороны отражали возле Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надии.

На Северском направлении произошло 34 боестолкновения вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре атаки в районах Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации провел 12 атак вблизи Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 32 штурма вблизи Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новооленовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 32 атаки, в том числе в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки.

На Времевском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций вблизи Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки и Макаровки, активно используя штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские войска пять раз пытались вытеснить наши подразделения с позиций, но понесли значительные потери, встретив отпор.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлены признаки формирования наступательных группировок врага.

На границе Черниговской и Сумской областей противник с территории РФ применяет артиллерию и ударные БПЛА по украинским населенным пунктам.

Продолжается операция в Курской области. За сутки украинские защитники отбили 38 атак врага. Российская авиация продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории, было зафиксировано пять авиаударов с применением КАБ.

Наши войска наносят врагу значительные потери в живой силе, технике и активно снижают его наступательный потенциал.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали на фронте около 1070 военнослужащих оккупационной армии России. Кроме того, уничтожили 164 единицы военной техники и вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны Службы безопасности Украины уничтожили склад вражеских боеприпасов у села Маркино на оккупированной территории Донбасса. Объект оккупантов пылал и взрывался всю ночь. Целью стали артиллерийские и минометные склады врага.

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