Устроили 'адскую бавовну': дроны СБУ уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области. Видео

Дроны Службы безопасности Украины уничтожили склад вражеских боеприпасов возле села Маркино на оккупированной территории Донетчины. Объект оккупантов пылал и взрывался всю ночь.

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Как сообщили источники OBOZ.UA, на днях СБУ провела спецоперацию, устроив дронами адский "хлопок" российским захватчикам. Целью стали артиллерийские и минометные составы вблизи Маркино в глубоком тылу врага, вблизи границы с РФ.

Там хранились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра.

По данным источников OBOZ.UA, в результате спецоперации на объекте агрессора всю ночь раздавались взрывы.

Уничтожен не только склад с боеприпасами, а также соседний состав горюче-смазочных материалов, информировали источники.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 декабря в оккупированном Маркином заявили о прилете по составу БК. Взрывы прогремели в два ночи, однако детонация продолжалась до самого утра.

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