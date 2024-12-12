Детонацию и зарево наблюдали до утра: в Маркино Донецкой области поражен вражеский склад БК. Видео

Ночью, 12 декабря, в оккупированном селе Маркино Донецкой области произошел прилет по складу БК оккупантов. Взрывы раздались в два часа ночи, после чего до утра продолжалась детонация.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Склад с боекомплектом взлетел в воздух из-за украинской атаки, а отзвук был слышен в 40 км в Таганроге.

"Маркино (Донецкая область). Топ результативности. В два часа ночи прилет в состав БК. Детонация и свет сопровождение горением более 4 часов развлекал зрителей от Новоазовска до Таганрога", – написал Андрющенко.

"Прекрасная цепь: Таганрог–Маркино. Всю прошлую неделю от Мариуполя до Ростова-на-Дону система одиночно работала ПВО. Мы говорили – ждите, потому что это предбавовна из разведки", – говорится в сообщении.

Маркино – село Новоазовской городской общины Кальмиусского района Донецкой области, Украина. Расстояние до райцентра составляет около 17 км и проходит преимущественно по автодороге E58. Земли села граничат с территорией Неклиновского района Ростовской области России.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 декабря в Грозном раздался сильный взрыв. В сети распространялась информация о прилете по зданию второго полка полиции министерства внутренних дел России по Чеченской республике. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что именно она была целью атаки.

Калиров сообщил, что над казарменными постройками специального полка полиции имени героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР якобы был сбит беспилотник. По его словам, серьезно никто не пострадал, а легкие ранения получили четверо бойцов стражи.

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