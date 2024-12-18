Оккупанты усилили давление, бои идут в городской застройке Курахово – ОСГВ 'Хортица'

Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия на Краматорском, Торецком и Времевском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в городской застройке Курахово.

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Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, ситуация в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" остается напряженной, но находится под контролем Сил обороны.

Практически на всех участках фронта продолжаются активные боевые действия с противником, а обстановка постоянно меняется. Противник не прекращает попыток вести наступательные действия разного уровня интенсивности по всему фронту.

"Противник не оставляет попыток вести наступательные действия разной интенсивности фактически по всему фронту. Он сосредотачивает свои основные усилия и усложняет ситуацию на Покровском, Кураховском направлениях, а также оккупанты значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времевском направлениях", – сообщил Волошин.

По словам Волошина, за прошедшие сутки было зафиксировано 135 боевых столкновений с врагом. Больше всего штурмов было замечено на Лиманском, Северском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях. Сегодня уже произошло 17 новых боестолкновений. Враг также 350 раз обстрелял украинские позиции, применяя разные типы вооружения.

На Кураховском направлении украинские военные успешно отразили 28 вражеских атак. Противник пытался продвинуться вперед в городской застройке Курахово, но его попытки были безуспешными.

"Бои ведутся с врагом на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части города Курахово. Удачи враг не имел, терпит потери, и с потерями он пытался отойти. В результате огневого поражения укрепления на наших отдельных позициях получили критические разрушения", – пояснил военный.

По данным спикера, потери оккупантов в этом районе составляют около 50 убитых, а также были уничтожены 2 и повреждены 6 единиц вражеской техники.

Кроме того, информируя об обстановке на Покровском направлении, Волошин рассказал, что украинские защитники остановили 38 вражеских штурмов. Боестолкновения продолжаются, и ситуация осложняется подавляющей численной силой противника.

На Покровском направлении действуют три общевойсковые армии центрального военного округа России: 22-я, 41-я и 51-я. На отдельных участках против одной нашей бригады развернуты до четырех вражеских бригад.

"Хочу подчеркнуть, что на отрезках есть такие направления, где против линии нашей обороны одной бригады по две, по три, а то и четыре бригады вражеских стоит для противодействия нашим Вооруженным силам", – резюмировал Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины накануне, 17 декабря, "денацифицировали" еще 1580 российских оккупантов. Общие боевые потери России в живой силе к утру 18 декабря составили 766 690 захватчиков. Также вражеская армия потеряла десятки единиц военной техники и вооружения.