В Пентагоне ответили, когда Украина может получить высокоточные "крылатые бомбы" GLSDB

Так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км не смогут быть поставлены в Украину раньше осени 2023 года. В первую очередь это связано с "практическими аспектами доступности" оружия.

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Соответствующее заявление 22 июня сделала заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, передает The Drive. Она отвечала на вопрос председателя комитета Тома Кина (республиканец от штата Нью-Джерси) о том, почему Штаты до сих пор не предоставили ВСУ дальнобойного оружия, которое неоднократно запрашивалось Украиной и ее сторонниками в Конгрессе.

Кин спросил, связано ли это с опасениями, что такой шаг будет рассматриваться Россией как "эскалация". Купер ответила, что дело в "практических аспектах доступности". В частности, свою роль играют сроки разработки и производства этого оружия.

Также они обсудили передачу ракет ATACMS. Компания Lockheed Martin произвела около 4000 ATACMS в различных конфигурациях за последние два десятилетия, по данным Politico. Некоторые из них были проданы союзным странам, а около 600 были выпущены американскими войсками в бою. Некоторые из них также могли быть списаны или применены во время обучения и испытаний.

"Мои опасения касаются практических аспектов доступности, а также наличия других систем, таких как Storm Shadow, таких как GLSDB, которые появятся этой осенью, и систем, включая БПЛА, которые могут достигать тех же целей. И я буду более чем счастлива обсудить эти вопросы подробнее в секретной обстановке", – заявила Купер.

Она также сказала, что Штаты видят действенность системы Storm Shadow, предоставленной Украине Великобританией, и "считают ее весьма эффективной".

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дословно с англ. бомба малого диаметра наземного запуска) – это малогабаритный высокоточный боеприпас, который фактически является крылатой бомбой. GLSDB создана американской компанией Boeing совместно со шведской компанией SAAB и выпускается серийно с 2019 года.

Технология GLSDB объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26. Боеприпас может поражать цели на расстоянии до 150 км.

Запускается GLSDB с помощью ракет из пусковых установок РСЗО M270 и M142 HIMARS, которые выводят ее на достаточную высоту и отсоединяются, после чего бомба раскрывает крылья и продолжает корректируемый полет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее комитет Палаты представителей США поддержал двухпартийную резолюцию H.Res. 488 о предоставлении Украине ракет ATACMS.

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