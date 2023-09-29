В Пентагоне озвучили новую проблему, повлияющую на обучение украинцев на F-16

В американском оборонном ведомстве назвали причину, которая может повлиять на сроки обучения пилотов Сил обороны Украины и обслуживающего персонала на западных современных истребителях F-16. Возможный шатдаун в США может приостановить этот процесс.

С таким заявлением выступила заместительница пресс-секретаря министерства обороны Штатов Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 28 сентября. Пресс-конференция транслировалась на официальном сайте Пентагона.

Шатдаун – это временная остановки работы органов американского правительства. Если Конгресс США и Белый дом не успеют согласовать между собой бюджет до 1 октября (в этот день в США наступает новый финансовый год), то в стране начнется шатдаун. То есть работа всех ведомств будет приостановлена.

Как сказала Сингх, этот процесс может частично затронуть и программу обучения украинских военных на американских самолетах. Это связано с тем, что в период шатдауна в отпуск будут вынуждены пойти гражданские работники, которые занимаются обучением украинцев английскому языку перед началом непосредственно тренировок на истребителях.

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"В этом смысле влияние (шатдауна на обучение украинских пилотов на F-16. – Ред.) вполне возможно", – добавила представитель Пентагона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября Сингх заявила, что пилоты ВСУ уже начали первый этап программы по обучению на F-16. Наши воины уже проходят профессиональные курсы английского языка.

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