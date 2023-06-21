В Пентагоне признались, что переоценили стоимость помощи Украине более чем на $6 млрд

Результаты аудита Пентагона по военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов выявили расхождение в размере 6,2 миллиарда долларов между оценочной и фактической стоимостью предоставленного оборудования. Однако следует отметить, что это расхождение не оказывает никакого влияния на размер помощи, оказываемой Украине, и не влияет на предоставляемые ей пакеты помощи.

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Об этом на брифинге во вторник объявила представитель Пентагона Сабрина Сингх. Она объяснила, что расхождение в расчетах произошло из-за того, что службы Пентагона использовали стоимость нового оборудования, которое заменяет переданную технику, вместо использования остаточной стоимости. В результате этой ошибки, стоимость оборудования, изъятого из американских запасов и переданного Украине, оказалась завышенной.

"Мы подтвердили, что для 2023-го финансового года (заканчивается 30 сентября. – Ред.) окончательный расчет составляет 3,6 миллиарда долларов, а для 2022-го – 2,6 миллиарда долларов, то есть всего 6,2 миллиарда долларов", – добавила она.

Представитель Пентагона подчеркнула, что несоответствие, выявленное в аудите, не оказывает никакого влияния на размер помощи, предоставляемой Украине. Эта помощь, включающая оборудование из запасов американской армии, а также финансирование, одобренное Конгрессом, не ограничивается указанным расхождением.

Представительница Сингх также отметила, что Пентагон получил новые инструкции относительно оценки стоимости предоставляемого Украине оборудования после выявленных ошибок. Целью этих указаний является обеспечение использования наиболее точных методов учета, чтобы гарантировать точность оценки стоимости.

Переоценка военной помощи Украине может означать, что США имеют больше дополнительных средств, чем считалось ранее, а значит, необходимости согласовывать еще один пакет финансовой помощи для Украины между Белым домом и Конгрессом может пока не возникнуть.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что представит новый мощный пакет помощи Украине в среду, 21 июня. Он заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев столько, сколько будет необходимо.