В Пентагоне сказали, как помощь США изменила ситуацию на фронте в Украине

Соединенные Штаты Америки после длительной паузы начали выделять Украине пакеты военной помощи. Эта поддержка уже повлияла на ситуацию на фронте, она дает реальные результаты, говорят в Пентагоне.

В частности, благодаря вооружению и боеприпасам от Штатов, Украина смогла замедлить наступательные действия войск РФ в Харьковской области. Об этом в понедельник, 10 июня, заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает "Укринформ".

"Россияне действительно замедлились с точки зрения прогресса, которого они достигали под Харьковом", – сказал он.

Также американская военная помощь дала нашим военным обеспечить прочное удержание линии обороны.

"Мы осознаем, что еще нужно сделать много, чтобы обеспечить их крайне необходимой помощью, и мы продолжим прилагать усилия", – заверил Райдер.

Этот вопрос союзники и партнеры нашего государства будут обсуждать на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которое запланировано на 13 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины уже реализовали на поле боя разрешение от США бить западным оружием по территории России. Благодаря этому им удалось остановить наступательную операцию россиян на Харьковщине, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

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