Названа дата следующей встречи в формате 'Рамштайн'

Проведение очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") запланировано на 13 июня. Это будет уже 23-я встреча с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в программе мероприятий, опубликованной на сайте НАТО. Согласно данным Альянса, встреча в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе в четверг, 13 июня. Она должна начаться в 11:00.

При этом в 16:00 ожидается заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Уже 15 июня пройдет встреча министров обороны стран НАТО и Группы по ядерному планированию.

Как известно, предыдущая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 20 мая. Тогда одним из предметов обсуждений стало российское наступление на севере Харьковской области.

Тогда государства традиционно объявляли о выделении Украине новой военной помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением. В частности наша страна получила от партнеров ПВО, бронированную технику и снаряды.

Как сообщал OBOZ.UA, участники Контактной группы "Рамштайн" с начала полномасштабной войны выделили для Украины 95 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности. Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать регулярную помощь Вооруженным силам Украины.

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