Страны 'Рамштайна' выделили Украине уже $95 млрд военной помощи, – глава Пентагона

Участники Контактной группы "Рамштайн" с начала полномасштабной войны выделили для Украины 95 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности. Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать регулярную помощь Вооруженным силам Украины.

Об этом он сказал в начале встречи Контактной группы по обороне Украины в понедельник. Соответствующую стенограмму опубликовала пресс-служба Пентагона.

"Наши коллеги-члены Контактной группы продолжают активизироваться для того, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины. Итого они выделили более $95 миллиардов на помощь Украине в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года", – сказал министр обороны США.

Он подчеркнул, что защиту Украины поддерживают все пятьдесят стран, входящих в Контактную группу, и заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Остин также отметил решимость Соединенных Штатов продолжать передачу помощи Украине, выразив уверенность в том, что эта поддержка изменит ситуацию на поле боя. Он напомнил, что после принятия Закона о дополнительном финансировании нацбезопасности США Вашингтон уже приступил к существенным поставкам необходимого вооружения и боеприпасов в Украину.

"Мы продолжим выделять крупные пакеты помощи Украине в сфере безопасности. Вы увидите постоянный поток поддержки в Украине со стороны США – неделю за неделей", – заметил он

Кроме того, глава Пентагона отметил, что следующие недели и месяцы будут решающими.

"Поэтому мы продолжим действовать решительно. Выживание и успех Украины являются ключевыми для безопасности Украины, безопасности Европы, глобальной безопасности и безопасности Америки", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, США в понедельник, 20 мая, созвали очередную встречу в формате "Рамштайн". Контактная группа по обороне Украины под руководством Остина и главы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна встречаются в онлайн-формате.

Ранее Швеция приняла решение выделить 28 млн. евро Украине. 18 млн евро передадут коалициям в рамках "Рамштайна", а 10 млн направят в фонд НАТО для Украины.

Напомним, секретарь СНБО Александр Литвиненко 20 мая заявил: Украина ясно осознает, что война закончится переговорами. По его словам, именно с этой целью была подготовлена Формула мира.

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