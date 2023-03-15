В Пентагоне заявили, что Украину ждет тяжелая борьба весной и летом, и пообещали помощь

Украину ждут тяжелые бои весной и летом. Соединенные Штаты Америки будут продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить потребности украинской армии в боеприпасах, средствах ПВО и бронетехнике.

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В Пентагоне прекрасно осознают, что все необходимое украинцам для победы должно доставляться на передовую как можно быстрее. Об этом в ходе брифинга 14 марта заявил спикер Минобороны США Пэт Райдер.

По его словам, США пристально отслеживают все потребности украинской армии – и прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно их обеспечивать. В частности именно первоочередные потребности ВСУ станут главной темой встречи в формате "Рамштайн" 15 марта.

"С самого начала этой кампании, мы продолжаем делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины: боеприпасы, ПВО, бронетехника. Знаете, вы слышали, как мы много об этом говорили. Завтрашняя дискуссия, безусловно, станет еще одной возможностью собрать международное сообщество, чтобы сосредоточиться на самых неотложных потребностях Украины, включая боеприпасы... Итак, опять же, это будет по-прежнему находиться в центре нашего внимания и - и вы слышали, как министр Остин и другие говорят, что мы преданы тому, чтобы убедиться, что они обладают всем необходимым для успеха", – отметил Райдер.

В ответ один из журналистов поинтересовался причинами исчерпания запасов боеприпасов в украинской армии: заключаются они в слишком интенсивном использовании снарядов или в промедлении западных партнеров со своевременными поставками.

"Я должен отправить вас к украинцам, чтобы вы рассказали об их конкретных усилиях по обеспечению отдельных подразделений. Опять же мы очень тесно сотрудничаем с ними и нашими международными партнерами, чтобы предоставить им то, что им нужно", –– ответил представитель Пентагона.

Он также спрогнозировал, что весной и летом Украину ждут непростые времена.

"Важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что впереди еще тяжелая борьба, особенно когда мы приближаемся к... весне и лету. И поэтому наше... наше внимание опять-таки будет сосредоточено на работе с национальными министрами обороны, с украинцами, чтобы доставить им необходимые боеприпасы и как можно быстрее передать их в передовые части", – отметил Райдер.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что территория Украины стала полигоном для испытания иранского оружия, которое Тегеран планирует использовать против Израиля. Россия за военную помощь со стороны Ирана готова передать этой стране передовые технологии. Иран же, кроме всего прочего, тестирует в Украине тактику, методы и процедуры, которые вскоре может применить сам – уже на Ближнем Востоке.

"Все должны быть готовы к тому, как будут выглядеть сценарии угроз", – предупредил представитель Пентагона.