Пентагон: территория Украины стала полигоном для испытания иранского оружия, которое Тегеран планирует использовать против Израиля

Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия, которое Тегеран планирует использовать против Израиля. Это происходит накануне визита министра обороны США Ллойда Остина в Ерусалим, где на повестке дня будет ирано-российское военное сотрудничество.

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Об этом сообщает СNN со слов высокопоставленного представителя министерства обороны США. Он предположил, что вскоре Иран может применить на Ближнем Востоке тактику, методы и процедуры, которые он изучил в Украине.

"Все должны быть готовы к тому, как будут выглядеть сценарии угроз", – предупредил представитель Пентагона.

Чиновник добавил, что Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы получить иранскую "смертоносную помощь".

Напомним: издание Finansial Times опубликовало материал, в котором предположило, что Москва отложила закупку иранских баллистических ракет из-за опасений, что союзники Украины в ответ придадут Киеву ATACMS большую дальность. Россия и Иран сомневаются в военном сотрудничестве, поскольку Запад жестко предупредил Тегеран о возможных последствиях.

Как отмечает издание, переговоры зашли в тупик из-за потенциальных последствий такого соглашения для обеих сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Пентагоне сообщили, что в настоящее время Иран мог бы за 12 дней изготовить материал, которого хватило бы для создания одной ядерной бомбы. Ранее, когда еще действовало Иранское ядерное соглашение, у Тегерана на это ушел бы год;

– Иран поддерживает войну России в Украине уже несколько месяцев. В ноябре Тегеран передал Москве артиллерийские и танковые снаряды. Россия же обещает предоставить Ирану истребители.

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