В похищении украинских детей принимали участие самолеты администрации Путина – Yale HRL

Самолеты администрации российского диктатора Владимира Путина, а также государственные ресурсы были вовлечены в депортацию украинских детей с временно оккупированных территорий в Россию в рамках масштабной операции по похищению несовершеннолетних украинцев. В РФ украинских детей передавали российским семьям.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на исследование Школы общественного здоровья Йельского университета, проведенном при поддержке Госдепартамента США. Отчет о нем был обнародован во вторник, 3 декабря.

Результаты исследования указывают на то, что вывоз детей был частью систематической программы, финансируемой Кремлем и направленной на лишение несовершеннолетних украинской идентичности и их дальнейшую "русификацию".

Исследователи идентифицировали 314 украинских детей, увезенных в Россию в первые месяцы полномасштабной войны в рамках этой программы. Из них 166 уже передали российским семьям.

Для перевозки детей использовали более 200 самолетов, в том числе подчиненных непосредственно администрации Путина. Похищенные группы детей подвергали пропаганде и "патриотическому перевоспитанию".

Исследование, основанное на анализе спутниковых снимков, данных об авиаперелетах и свидетельствах очевидцев, указывает, что российские самолеты использовались для перевозки детей без согласования с украинскими родителями или органами власти, что указывает на принудительный вывоз.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, этот процесс является частью политики этноцида, которую Россия реализует на оккупированных территориях Украины.

Данные исследования Йельского университета могут послужить основанием для новых обвинений против кремлевского диктатора Владимира Путина в преступлениях против человечности.

Напомним, что 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МКС также выдал ордер на арест российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Как сообщал OBOZ.UA, Йельский университет привел доказательства того, что за время полномасштабной войны Россия похитила сотни украинских детей из Донбасса. Также установлены места нахождения несовершеннолетних украинцев и маршруты их депортации.

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