В Покровске в момент эвакуации тяжелораненых полицейские попали под удар дронов: есть пострадавший. Видео

В момент эвакуации тяжелораненых из Покровска под российский обстрел попал экипаж группы полиции Донецкой области. Оккупанты атаковали людей дронами: пострадали несколько гражданских, а также полицейский.

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Экстремальную операцию вывоза жителей райцентра, находящегося на линии соприкосновения, осуществили полицейские подразделения "Белый ангел" совместно с ОО "Капелланский патруль" на транспорте капелланов. Видео опубликовано в соцсетях НПУ.

Отмечается, что мишенью российских дронов стала гражданская пара на велосипедах. В результате взрыва оба получили тяжелые ранения, у 42-летнего мужчины произошла травматическая ампутация ноги.

Полицейские нашли раненых прямо на дороге, оказали первую помощь и помчались в больницу вместе с еще одним пострадавшим.

В этот момент российские войска ударили по автомобилю дроном "Молния": транспорт получил многочисленные повреждения и не мог ехать дальше. Тяжелораненый гражданский умер.

"Наш коллега был ранен, а на руках – человек на грани жизни и смерти. Мы вызвали подмогу и отправили с ней гражданских раненых, надеясь на чудо. Но его не произошло, Россия забрала еще одну жизнь", – рассказал начальник подразделения "Белый ангел" Геннадий Юдин.

В НПУ подчеркнули, что сейчас раненый полицейский Константин Туницкий проходит лечение, у него осколочное ранение ноги, и угрозы жизни нет. Он стремится вернуться в строй в ближайшее время и продолжить спасать граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня оккупанты атаковали дроном эвакуационный автобус на Днепропетровщине. К счастью, в нем еще не было пассажиров, а водитель эвакуационного экипажа чудом остался невредимым.

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