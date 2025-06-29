Российский дрон атаковал эвакуационный автобус гуманитарной миссии на Днепропетровщине: что известно о последствиях. Фото

Страна-террорист Россия продолжает бить по мирным городам и гражданским в Украине. В субботу, 28 июня, вражеский дрон атаковал эвакуационный автобус на Днепропетровщине.

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Об этом сообщили в гуманитарной миссии "Пролиска". Во время атаки, к счастью, в автобусе не было пассажиров. Водитель эвакуационного экипажа чудом остался живым и невредимым.

Российско-террористические войска сегодня утром атаковали автобус гуманитарной миссии дроном-бомбером, когда тот ехал на эвакуацию в Днепропетровской области забирать семьи с детьми из населенных пунктов Синельниковского района, где объявлена принудительная эвакуация".

Сброс боеприпаса осколочно-фугасного действия произошел в полуметре от транспортного средства. В результате поражения в микроавтобусе были повреждены задние колеса, поражен топливный бак и выбиты окна.

К счастью в момент инцидента в автобусе еще не ехали эвакуированные, автобус только следовал за ними.

Напомним, что вечером в субботу, 28 июня, страна-агрессор РФ начала массированную атаку на Украину. На данный момент оккупанты запустили уже около 100 "Шахедов", также в Черное море выведены два носителя ракет "Калибр".

Как сообщал OBOZ.UA, в небе за пределами Днепра днем в субботу, 28 июня, силы ПВО сбили новейшую российскую бомбу-ракету "Гром-1". Она была выпущена с самолета тактической авиации врага и пролетела более 100 километров.

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