В Польше два подростка из Украины провалились под лед, спасти их не удалось: детали трагедии

Вблизи польского города Сувалки в Подляском воеводстве два подростка из Украины погибли после того, как провалились под лед на озере. Мальчиков спасли и доставили в больницу, но там там их жизни оборвались.

Трагический случай произошел днем в субботу, 17 февраля, в селе Старый Фольварк. Об этом сообщает Portal Samorzadowy.

По данным местной полиции, под украинскими мальчиками 12 и 16 лет, которые находились в двухстах метрах от берега на озере Вигры, тронулся лед и они упали в воду.

В спасательной операции приняли участие около тридцати пожарных из Сувалок и Августова, в том числе водолазы. Они использовали лодки и санки, чтобы добраться до детей. Также на место происшествия был отправлен спасательный вертолет.

Получив подростков из воды и проведя реанимационные мероприятия, спасателям удалось восстановить их жизненные показатели. Потом мальчиков сразу доставили в больницу, они были в тяжелом состоянии.

Несмотря на усилия врачей, оба несовершеннолетних украинца умерли: один в субботу вечером, другой в воскресенье после полуночи.

Местная прокуратура начала расследование трагического случая. По словам районного прокурора Кристина Шостка, речь идет о непреднамеренном причинении смерти, так как несовершеннолетние подверглись риску гибели со стороны их опекунов.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2023 года в городе Острув Великопольский (Польша) умерла 28-летняя роженица из Украины. Женщине провели кесарево сечение, ребенка удалось спасти, а маму нет.

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