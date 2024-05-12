В Польше 'испугались' депортации украинских мужчин: Forbes узнал причины

Польша обязалась помочь Украине в репатриации мужчин, которые являются военнообязанными, после принятия нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Однако, кроме этических разбирательств, этот шаг может оказать серьезное влияние на польскую экономику.

В Польше "испугались", что тысячи украинских граждан, проживающих в стране, могут быть вынуждены покинуть свои рабочие места и уйти в армию. Об этом сообщает Forbes.

Также появились опасения, что значительное количество из них может пытаться покинуть Польшу во избежание призыва.

Отмечается, что более миллиона украинцев, прибывших в Польшу с начала российского вторжения в феврале 2022 года, в том числе 371 тысяч человек призывного возраста, которые могут подлежать призыву на службу.

Большинство украинцев, прибывших в Польшу после февраля 2022 года, получили временную защиту, позволяющую им работать и получать доступ к государственным услугам даже без соответствующих документов, но это положение закончится 30 июня, и неопределенность вокруг этого заставила многих задуматься о будущем в этой стране. .

Украинец, проживающий в Варшаве и пожелавший остаться анонимным, считает, что ситуация может заставить некоторых украинцев пересмотреть свое место жительства в Польше, учитывая, что другие страны региона, включая Эстонию и Германию, сделали невозможным репатриацию.

"Те, кто не хочет быть призванным в армию, будут искать способы избежать возвращения в Украину любой ценой, даже если это означает присоединение к теневой экономике или переезд с семьями в другую страну. Польша может в конечном итоге потерять часть своей основной рабочей силы", - объяснил он.

Андрей Арканюк, эксперт по легализации занятости в агентстве по трудоустройству Contrain Group, утверждает, что хотя не ожидает внезапного оттока украинцев из Польши, но наблюдает повышенный интерес к переезду в другие страны, такие как Германия или Испания, а также за пределами Европы.

Однако он отмечает, что Киев и Варшава заключили соглашение об упрощении исполнения судебных решений в обеих странах, что может помочь выполнить заочные решения по уклонению от мобилизации в Украине в Польше.

В отчете Deloitte для УВКБ ООН и Агентства ООН по делам беженцев отмечено, что вклад украинских беженцев в ВВП Польши в 2023 году составит от 0,7% до 1,1%, в долгосрочной перспективе ожидается его рост до 0,9-1,35. %.

Благодаря увеличению фонда заработной платы, росту частного потребления и притока иностранного капитала, доходы сектора государственного управления Польши выросли в 2022 году на 10,1-13,7 млрд злотых (2,525-3,425 млрд долларов США), а в 2023 году - на 14, 7-19,9 млрд злотых (3,675-4,975 млрд долларов США). Согласно отчету, в 2023 году это значительно компенсирует государственные расходы на беженцев в размере 15 млрд злотых (3,75 млрд долларов) в 2022 году и 5 млрд злотых (1,25 млрд долларов) в 2023 году.

Большинство украинцев в Польше работают в таких секторах, как промышленное производство, транспортные услуги и строительство, при этом почти половина из них занимают должности, не соответствующие их квалификации.

Напомним, что МИД Украины приказал руководителям дипломатических учреждений временно приостановить все консульские действия в отношении граждан призывного возраста. В ведомстве заявили, что это нужно в рамках принятого нового закона о мобилизации, который вступает в силу 18 мая. Так, уже с 23 апреля консульства перестали предоставлять услуги украинским мужчинам 18-60 лет. Зарубежные подразделения ГП "Документ" тоже приостановили работу, официально сообщив, что это произошло по техническим причинам. И только вечером 24 апреля было опубликовано постановление правительства, в котором говорится, что мужчины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами Украины. К чему могут привести консульские ограничения для украинцев за границей, читайте в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, отметила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. Она добавила, что предоставление гражданами призывного возраста данных ТЦК не приведет автоматически к их мобилизации на фронт.

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