Стефанишина заявила, что принудительного возвращения украинцев из ЕС не будет

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. Соответствующее заявление она сделала в контексте обсуждения прекращения предоставления консульских услуг за границей.

Об этом сообщает DW. Стефанишин подчеркнула, что предоставление данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не приведет автоматически к мобилизации на фронт.

"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации – учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", – заявила вице-премьер.

Ольга Стефанишина сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Ильвы Йоганссон для обсуждения с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, поскольку действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", – подчеркнула она.

Напомним, что украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получать паспорта за пределами государства – такое решение принял Кабмин. Речь идет как о внутреннем паспорте гражданина Украины, так и о заграничном.

Дистанционное оформление необходимых бумаг приостановлено в связи с войной, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он предлагает людям возвращаться на родину.

Как сообщал OBOZ.UA, с 23 апреля консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. Было заявлено, что эти ограничения связаны с войной РФ против Украины для предотвращения уклонения от урегулирования военного учета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!