Месть, нарушение Конституции или законные действия по мобилизации: к чему приведут консульские ограничения для украинцев за границей

МИД Украины приказал руководителям дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан призывного возраста. Таким образом, консульства Украины за границей с 23 апреля прекратили оказание услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет. Зарубежные подразделения ГП "Документ" также приостановили работу, официально сообщив, что это произошло по техническим причинам. И уже вечером 24 апреля было опубликовано постановление правительства, в котором говорится, что мужчины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами Украины

Этому предшествовало появление в СМИ письма за подписью заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в котором говорилось об остановке предоставления услуг в украинских дипломатических учреждениях.

Такие действия сразу спровоцировали безумные очереди в консульских и паспортных сервисах за границей. Например, в Варшаве возле ГП "Документ" собралась толпа возмущенных людей, которые не могли получить даже уже готовые паспорта: ни мужчины, ни женщины.

В сложной ситуации оказались жители временно оккупированных территорий, которые раньше выезжали, чтобы оформить или продлить действие своих украинских документов в Армению, Турцию и другие страны. Теперь, когда почти все консульские услуги заблокированы, им придется возвращаться домой ни с чем.

Вскоре МИД Украины обнародовал заявление, объяснив свои действия. Спустя еще некоторое время глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию в соцсетях: "Мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а затем приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война. По официальным данным ЕС там находится более 800 тыс. мужчин в возрасте 18-64 лет. Сколько из них имеют возраст 18-60 лет – неизвестно", – написал он.

О том, что означают действия МИДа по ограничению консульских услуг для украинцев за рубежом – в материале OBOZ.UA.

"Это будет честно"

"Защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения. Кроме того, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации. Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, так это не работает", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

"Именно поэтому я поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", – добавил министр.

Разъяснение от МИД

МИД Украины на своем официальном сайте под вечер 23 апреля опубликовало "разъяснение о временных ограничениях в принятии новых заявлений на предоставление консульских услуг".

Нововведение в консульских услугах за рубежом МИД объясняет недавно принятым законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который вступит в силу 18 мая 2024 года. При этом на МИД уже давно возлагается обязанность по ведению военного учета. Сейчас после масштабного пакета изменений в мобилизационные нормативные документы МИД и другие государственные органы должны провести работу по их надлежащей имплементации, то есть нормативные документы, определяющие предоставление консульских услуг, должны быть изменены в соответствии с законом о мобилизации.

Как отмечают в ведомстве, механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин 18-60 лет, временно находящихся за границей, в настоящее время определяется и согласуется из доступных вариантов.

Относительно сроков ограничения услуг, в МИД отмечают, что приостановление предоставления консульских услуг является временным шагом, а после вступления в силу изменений в мобилизационное законодательство "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".

Еще из объяснений МИД:

▪️Все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года, будут рассмотрены и проработаны консульскими учреждениями в полном объеме. Временно не будут приниматься только новые заявления от определенной в новом законе категории граждан, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить оставшееся до вступления в силу время.

▪️В случае попадания любого гражданина Украины в чрезвычайную ситуацию за границей (ДТП, задержание, стихийные бедствия и т.п.), сотрудники консульской службы будут оказывать в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме.

▪️Внедренные ограничения не применяются в случае, если фактическим получателем услуги является не сам заявитель, а его несовершеннолетний ребенок или подопечное лицо (оформление паспорта для выезда за границу ребенку/подопечному лицу, регистрация приобретения ребенком гражданства Украины по рождению, регистрация рождения ребенка и т.п.).

Какие услуги за границей сейчас недоступны для украинцев от 18 до 60 лет

▪️Обмен водительского удостоверения

▪️Удостоверение документов и нотариальные услуги

▪️Получение или отказ от гражданства

▪️Социальные выплаты

▪️Оформление документов на постоянное проживание за границей

▪️Оформление виз

▪️Регистрация актов гражданского состояния (рождение, регистрация и расторжение брака, регистрация смерти, регистрация смены имени)

▪️Взятие на консульский учет.

Нардеп: это нарушение Конституции

"Прекращение совершения консульских действий в отношении украинских мужчин, находящихся за границей – нарушение Конституции", – заявил народный депутат Украины Николай Княжицкий.

"Первый замминистра иностранных дел поручил консулам нарушать закон. И это никоим образом не поможет мобилизации. Украинские власти отвергают тех, кто находится сейчас за пределами государства, толкая их получать иностранные паспорта. Я за то, чтобы украинские мужчины не уклонялись, а служили. Но для их поощрения существует множество других способов: от грамотного рекрутинга до увеличения доверия к действиям властей.

Правозащитник: это приведет только к негативу

"В общем, пока не понятно, что, собственно, планировалось. Простимулировать возвращение украинцев мобилизационного возраста назад в Украину? Отомстить ли тем, кто уехал и не хочет находиться в Украине, собственно, покидая гражданство? Данные ограничения, если и нужно было, возможно, устанавливать , то где-то в марте 2022 года, а не в апреле-мае 2024, потому что сейчас это выглядит просто нелогично и не принесет никакого результата. Да и среди тех, кто обращался за паспортами, не все нарушители процесса верификации личных данных в ТЦК. Но они все сейчас лишены права обратиться в консульство", – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко

"Правого основания этих действий сегодня тоже не существует. Закон, принятый 11 апреля, подписанный 16 и опубликованный 17 апреля, вступает в силу с 18 мая. Но уже с 23 апреля происходят ограничения, которые странным образом ссылаются на отсутствующие законные нормы. Новая версия вступает в силу через месяц после обнародования, а следовательно, до 17 мая действуют старые нормы, которые были определены Кабмином. имеют право на получение такой услуги", – отметил Александр Павличенко.

По словам правозащитника, это уже привело к возмущению и негативу.

"Учитывая количество мужчин возрастной категории 18-60 лет, находящихся за границей, а это несколько сотен тысяч человек, насколько быстрой и реалистичной может быть даже проработка документов, когда все эти мужчины явятся в консульства? Какие будут очереди и потеря времени, и вообще, какие процедуры предусмотрены сегодня для того, чтобы произошло все так, как запланировано?", – отмечает Александр Павличенко.

Украина потеряет сотни тысяч своих граждан или мы потеряем Украину?

Украинских граждан за границей условно можно разделить на две категории: тех, которые хотят и смогут пройти процесс сверки личных данных и тех, которые не захотят проходить эту сверку по ряду причин.

По мнению Александра Павличенко, соответственно они теперь не смогут и не захотят возвращаться в Украину и будут искать возможность остаться за границей.

"Ведь если у мужчины закончится действие украинского паспорта, он либо будет пользоваться временным удостоверением, выданным в этой стране, либо обратится за получением статуса беженца. Есть и другие статусы, за которыми могут обращаться, – объясняет правозащитник.

Например мужчина может объявить себя пацифистом. В Германии существует специальная организация, которая оказывает поддержку мужчинам, заявляющим, что они пацифисты. Мужчин, выехавших из РФ, Украины или Беларуси, они сопровождают, оказывают правовую и финансовую помощь, помогают в оформлении документов.

То есть можно сказать, что процент тех, кто будет стремиться найти легитимный путь остаться в государстве пребывания, не ставя перед собой цель вернуться в Украину, увеличится", – констатировал Александр Павличенко.

С другой стороны, государство должно найти способ заставить военнообязанных украинцев за границей встать на военный учет, чтобы ТЦК и СП хотя бы не отправляли им больше повестки по месту регистрации в Украине, тратя на это государственные деньги и время, а украинское войско перестало на них рассчитывать. Тем более, как отмечают все эксперты, повестки при обновлении этих данных за границей военнообязанным мужчинам не будут выдаваться.

Проскочить между капельками не получилось

По мнению дипломата, экс-министра иностранных дел Украины Валерия Чалого, общественное возмущение и очереди связаны с отсутствием нормальной коммуникации и несвоевременной остановкой консульских услуг.

"Можно было по уму это все сделать, объяснить людям, что для того, чтобы подготовить имплементацию закона в техническом плане, нужна эта пауза. Когда такие вещи делаются, даже техническая подготовка, людям дается определенный зазор, как правило, неделя. Делает консульство или посольство объявление, что, мол, внимание, через неделю меняется процедура.

Надо было предупредить. А так реально на пустом месте, из-за некачественной подготовки решения, создали такой, извините, бардак. Но я не снимаю вопрос, все равно, мы говорим о справедливости. Однако людям трудно понять, что без верховенства права справедливости тоже не будет.

Поэтому здесь не нужно возбуждаться и очень многим за границей. Люди, которые донатят Украине, направляют семьям средства, выдержат эту бюрократическую тупость.

А тем, кто хотел проскочить между капельками, ну не получилось, они получили все равно обстоятельства, которые они сейчас не исправят", – отмечает дипломат.