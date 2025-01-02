В Польше построили завод украинского ОПК: дипломат рассказал о тайном сотрудничестве

Польша давно сотрудничает с Украиной в вопросе производства оружия и боеприпасов, однако не разглашает это по соображениям безопасности. В рамках такого сотрудничества на территории страны был построен завод украинского оборонно-промышленного комплекса.

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Об этом в интервью медиа рассказал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич. Глава дипломатической миссии объяснил, что публично об этом не говорят сознательно.

Отвечая на вопрос о перспективах создания украинско-польских предприятий военного плана, он отметил, что такое сотрудничество между странами есть. В частности, оно включает в себя производство дронов, ремонт танков, а также развитие в сфере высоких технологий.

Лукасевич подтвердил, что на территории Польши построили завод украинского ОПК, однако говорить подробнее об этом отказался. Прежде всего он объяснил это тем, что, в отличие от других государств-партеров Киева в Европе, страна расположена близко к агрессору.

По его словам, некоторые страны, декларирующие такое сотрудничество, как построение завода по производству военной техники, географически расположены вдали от России. И, поскольку им ничего не угрожает, они могут об этом говорить публично.

"Мы ведь совсем рядом и потому не говорим об этом. То есть география в этом контексте очень важна", – объяснил Лукасевич.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Василий Боднар рассказал, что в Украину уже отправили первое подразделение Украинского легиона, сформированное в Польше. Количество военных, вошедших в это формирование, не разглашается.

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